Rusya'da karaoke partisine polis baskını - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova'da polis, karaoke eğlence mekanına baskın gerçekleştirdi. Koronavirüs kısıtlamaları ihlal ettiği ifade edilen işletme sahiplerinin 1 milyon rubleye kadar para cezası ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Yerel medyada yer alan habere göre, başkent Moskova'da polis, bir karaoke eğlence mekanına baskın gerçekleştirdi. Polisin mekanın arka kapısından girerek yerel saatle 01: 00'da baskını gerçekleştiği ifade edildi. Baskında, eğlence mekanının 00: 00'dan sonra da çalışmaya devam ettiği ve koronavirüs kısıtlamalarına rağmen tüm masaların dolu olduğu ifade edildi. Kısıtlamaları ihlal eden mekanın faaliyetlerinin 3 ay süre ile askıya alınabileceği ve işletme sahiplerinin de 1 milyon rubleye kadar para cezası ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

KONSER SIRASINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ İHLAL EDİLDİDaha önce de müzisyen Niletto'nun yine başkentte bir eğlence mekanında konser verdiği ve konser sırasında sosyal mesafe gibi koronavirüs önlemlerinin ihlal edildiği ifade edildi. Bu işletmenin de faaliyetlerinin 3 ay askıya alınma ve para cezası ile karşı karşıya olduğu belirtilmişti.