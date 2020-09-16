Son dakika... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 80 bine yaklaştı - Son Dakika

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 79 bin 519'a, ölü sayısı 18 bin 917'ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 670 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 79 bin 519'a ulaştı. Artan günlük vaka sayısı ilk defa 26 Temmuz'daki seviyeye geldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 132 artarak 18 bin 917'ye, iyileşen sayısı 5 bin 809 artarak 890 bin 114'e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5'te kaldı. Yeni vakaların yüzde 23,1'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 750 artarak 273 bin 273'e, ölü sayısı 10 artarak 5 bin 16'ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 301 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 41 milyon 400 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.