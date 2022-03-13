Son dakika... Rusya'da kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde "panik alışverişi" - Son Dakika

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı alan uluslararası kozmetik ve kişisel bakım markalarının mağazalarında yaşanan panik alışverişi, mağaza önlerinde saatler süren kuyruklara yol açıyor.

Rusya'da en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan kozmetik ve kişisel bakım ürünleri piyasasının büyüklüğü 2020'de 11 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ülkede tüketilen kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin yüzde 65'i ithal ediliyor. Sektörün yıllık ithalatı yaklaşık 3,5 milyar dolar olurken, 800 milyon dolar seviyesinde de ihracatı bulunuyor.

Fransa, Almanya, İtalya, ABD, Polonya, Birleşik Krallık, Güney Kore, Çin, İrlanda ve İspanya, Rusya'nın bu sektörde en fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında yer alıyor.

Rusya'da dijital platformlardan alışveriş son dönemde artmasına karşın her yaştan çok sayıda müşteri, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini hala mağazalardan alıyor.

Kepenklerini indirmeye hazırlanan mağazaların satışları katlandı

Batılı kozmetik ve kişisel bakım markalarının yoğun şekilde tercih edildiği Rusya'da, yaptırımlar nedeniyle bu markaların ülkeden çıkma kararı alması mağazalarda panik alışverişine neden oldu. Bu durum, mağaza önlerinde saatler süren kuyruklara yol açıyor.

Sephora, Victoria's Secret, Dior, The Body Shop, Chanel ve Mac gibi markaların Rusya'daki günlük satışları, mağazalarının kepenklerini indirmeden önce katlandı.

Henüz ülkeden çıkma kararı açıklamayan Batılı markaların mağazalarında da alışveriş yoğunluğu

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde Batılı markaların ülkedeki faaliyetlerini askıya alma kararı kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratırken, henüz ülkeden çıkma kararı açıklamayan bazı Batılı markaların mağazalarındaki alışveriş yoğunluğu da giderek artıyor.

Moskova'da yaşayan bir öğrenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşıyla alışveriş için dışarı çıktığını belirterek, "Ama ne yazık ki her yer kapalı ve bu çok kötü bir durum. Bu nedenle üzgünüz. Bundan sonra Rus markaların kalite ve tarzına bakacağız. Güzel bir şeyler görürsem belki satın alırım." dedi.

Kültür bilimci bir Rus vatandaşı da markaların ülkesinden ayrılmasının çok üzücü olduğunu ifade ederek, "Bence bu durum çok üzücü ama komşu ülkemizde yaşananlar kadar üzücü değil tabii ki. Teorik olarak Batılı markalar buraya tekrar dönebilir. Benim için bu markalar çok önemli ama Rusya'da da iyi modacılarımız var." diye konuştu.

Danışmanlık şirketi çalışanı bir Rus vatandaşı ise Batılı markaların ülkeden ayrılışının büyük bir sorun olmayacağını belirterek, "Çinli dostlarımız var. Her şey yolunda." ifadesini kullandı.