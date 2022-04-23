Son dakika... Rusya'da madende patlama: 3 ölü - Son Dakika
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Son dakika... Rusya'da madende patlama: 3 ölü

23.04.2022 11:07
Son dakika... Rusya'da madende patlama: 3 ölü

Son dakika haberler... Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Gaisky maden ve işletme tesisinde yaşanan patlamada 3 madenci hayatını kaybetti.

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Gaisky maden ve işletme tesisinde yaşanan patlamada 3 madenci hayatını kaybetti.

Rusya'nın Orenburg bölgesinde bulunan Gaisky madencilik ve işletme tesisinde patlama meydana geldi. Rus medyasının bölge valisinin açıklamalarına dayandırdığı haberlere göre patlamada 3 madenci hayatını kaybetti. Patlama sonrasında olay yerinde bulunan 88 kişi tahliye edildi.

Rusya'nın en büyük bakır madenlerinden biri olan Gaisky bakır, çinko madeni ve değirmen kompleksinin, Ural Madencilik ve Metalurji şirketine ait olduğu biliniyor. Kompleks, Rusya'nın Kazakistan sınırı yakınlarında bulunan Ural Dağları'nın güney ucunda yer alıyor. - MOSKOVA

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Madencilik, Patlama, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Rusya'da madende patlama: 3 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Rusya'da madende patlama: 3 ölü - Son Dakika
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