Son dakika... Rusya'da son 24 saatte 28 bin 782 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Son dakika... Rusya'da son 24 saatte 28 bin 782 yeni koronavirüs vakası

05.12.2020 11:06
Son dakika... Rusya'da son 24 saatte 28 bin 782 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Son dakika haber... Rusya'da son 24 saatte 28 bin 782 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 782 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 431 bin 731'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 782 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 431 bin 731'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 508 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 42 bin 684'e ulaştığını açıkladı.


Koronavirüs, Rusya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika... Rusya'da son 24 saatte 28 bin 782 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya


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