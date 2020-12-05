Son dakika... Rusya'da son 24 saatte 28 bin 782 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 782 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 431 bin 731'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 782 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 431 bin 731'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 508 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 42 bin 684'e ulaştığını açıkladı.