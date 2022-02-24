Son Dakika | Rusya'daki muhalif gazeteciler Ukrayna'ya askeri müdahaleyi kınadı - Son Dakika
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Son Dakika | Rusya'daki muhalif gazeteciler Ukrayna'ya askeri müdahaleyi kınadı

24.02.2022 15:33
Son Dakika | Rusya'daki muhalif gazeteciler Ukrayna'ya askeri müdahaleyi kınadı

Son dakika gündem haberi: Rusya'daki muhalif gazeteciler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale kararını kınayan mektup yayımladı.

Rusya'daki muhalif gazeteciler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale kararını kınayan mektup yayımladı.

Sosyal medyada yayımlanan mektupta, "Biz Rusya'nın dış politikası hakkında yazı yazan Rus gazeteciler ve uzmanlar olarak, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonu kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu ifadelerin altında, çoğunluğu mevcut yönetime muhalif olan ve muhalif basın kuruluşlarında çalışan 100 gazetecinin ismi yer aldı.

Mektubun açık olduğu belirtilerek yeni isimler eklenebileceği kaydedildi.

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Rusya'daki muhalif gazeteciler Ukrayna'ya askeri müdahaleyi kınadı - Son Dakika


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