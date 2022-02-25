Son dakika: Rusya'daki savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı bin 700'ü aştı - Son Dakika
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Son dakika: Rusya'daki savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı bin 700'ü aştı

25.02.2022 09:12

Son dakika gündem haberi... Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından başta Moskova olmak üzere 53 kentte başlayan savaş karşıtı gösterilerde gözaltına alınan kişi sayısı bin 700'ü geçtiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından başta Moskova olmak üzere 53 kentte başlayan savaş karşıtı gösterilerde gözaltına alınan kişi sayısı bin 700'ü geçtiği bildirildi.

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından Rusya'da binlerce kişi sokaklara döküldü. Rusya'nın hemen hemen tüm kentlerine yayılan gösteriler başkent Moskova, St. Petersburg ve Krasnodar ve Ekaterinburg gibi kentlerde büyürken polis göstericilere müdahale etti.

Bağımsız bir gözlemci grubu olan OVD-Info, Rusya genelinde bin 734 göstericinin gözaltına alındığını açıklayarak, Moskova'da 955, St. Petersburg'ta 425, Krasnodar'da 57, Ekaterinburg'ta 39 ve diğer şehirlerde de 30'dan fazla kişi gözaltına alındığını aktardı.

Gösteriler 53 kente yayıldı

Rusya'nın toplam 53 ayrı kentinde gösteriler devam ederken, Rusya Soruşturma Komitesi, savaş karşıtı gösteriler nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma Komitesi, gösteriler sırasında birçok göstericinin kolluk kuvvetlerine taş, sopa ve molotof kokteyl ile saldırdığını belirterek, gözaltında tutulan kişilerin ifadelerinin alınmaya başlandığını aktardı.

(Erhan Altıparmak-İHA)

Son dakika: Rusya'daki savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı bin 700'ü aştı
Son dakika: Rusya'daki savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı bin 700'ü aştı
Son dakika: Rusya'daki savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı bin 700'ü aştı

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Ukrayna, Moskova, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Rusya'daki savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı bin 700'ü aştı - Son Dakika


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