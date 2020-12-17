Son dakika... Rusya'daki uluslararası kongrede Trabzon'daki yatırım olanakları anlatıldı - Son Dakika

Son dakika... Rusya'daki uluslararası kongrede Trabzon'daki yatırım olanakları anlatıldı

17.12.2020 14:43
Son dakika... Rusya'daki uluslararası kongrede Trabzon'daki yatırım olanakları anlatıldı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, çeşitli ülkelerden hükumet yetkilileri ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla Rusya'da düzenlenen Vladimir Bölgesi Yatırım Kongresi'nde Trabzon'daki yatırım ve iş birliği olanaklarını anlattı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, çeşitli ülkelerden hükumet yetkilileri ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla Rusya'da düzenlenen Vladimir Bölgesi Yatırım Kongresi'nde Trabzon'daki yatırım ve iş birliği olanaklarını anlattı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Vladimir kentinin Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odasınca çevrimiçi düzenlenen Vladimir Bölgesi Yatırım Kongresi'ne katılan Hacısalihoğlu, Türkiye adına sunum gerçekleştirdi.

Çin ve Beyaz Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden hükümet yetkilileri ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı etkinlikte Trabzon'daki yatırım olanaklarını da anlatan Hacısalihoğlu, yaptığı konuşmada, yıllar önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin pazar ekonomisine geçiş yaptığında ilk tanıştığı ve ilişki kurduğu ülkenin Türkiye, şehrin de Trabzon olduğunu belirtti.

Aradan geçen 30 yılda karşılıklı olarak çok güçlü tecrübeler edinildiğini, günümüzde Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar olmasının hedeflendiğini ifade eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hedef, ülkelerimiz, bölgelerimiz, şehirlerimiz arasında daha güçlü ilişkiler, bağlar ve diyaloglar kurmayı gerektiriyor. Trabzon, özellikle Rusya Federasyonunun Güney Bölgesi ile yoğun ticaret ve ekonomik ilişkiler yaşamış ve hala da yaşamaya devam etmektedir. 250 ayrı sektörde 10 bini aşan üye işletmesi bulunan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Sochi Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş oda protokolü kapsamında ticareti geliştirmeye devam etmektedir. Bu faaliyetlerimiz, Krasnador ve Rostov Bölgemiz ile de sürdürülmektedir. Ayrıca bu toplantıda teklif ediyorum, Vladimir Bölgesi ile de Trabzon şehrimiz arasında işbirliğimizin başlatılmasına hazırız."

Hacısalihoğlu, Rusya ile Türkiye arasında devletler düzeyinde özellikle ekonomik alanda işbirliği olduğunu ayrıca Türkiye'nin, Rusya'nın ithalatında ilk 10, ihracatında ise ilk 5 ülke arasında yer aldığını vurgulayarak, 2019 yılında Rusya'dan yapılan ithalatın 22,5 milyar dolar, Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracatın da 3,9 milyar dolar olduğunu aktardı.

Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının, ikili ilişkilerin pozitif seyri neticesinde 2019 yılında yaklaşık 7 milyona yükseldiğini anlatan Hacısalihoğlu, "Türkiye'de Rus yatırımlarının toplam değeri Akkuyu santrali hariç 10 milyar doların üzerindedir. Bu yatırımlar arasında Rus vatandaşlarının Türk emlak sektöründeki yatırımlarının giderek artmakta olduğu gözlemlenmektedir. Trabzon'da Rus dostlarımıza gayrimenkul yatırımlarında ciddi fırsat bulunduğunu ve değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Rusya Federasyonu Trabzon'da diplomatik olarak başkonsolosluk düzeyinde temsil edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye arasında potansiyel yatırım alanlarının müteahhitlik, turizm, tekstil, yaş meyve ve sebze, otomotiv yedek parça üretimi, tarım, altyapı ve teknoloji yatırımları olarak görüldüğüne dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Rusya'nın başlıca ithalat kalemleri arasında bulunan meyve ve sebze ticareti Trabzonlu firmalar tarafından yapılmaktadır. Öte yandan son zamanlarda Trabzon'da yetiştirilen Karadeniz somonu Rusya pazarına gönderilmektedir. Bu sektörde hızla gelişen ticarette ortak yatırımlarda da bulunabiliriz. İşbirliğimizin yatırımlar ile daha sağlıklı ve uzun soluklu olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Yatırım, Trabzon, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Rusya'daki uluslararası kongrede Trabzon'daki yatırım olanakları anlatıldı - Son Dakika Ekonomi


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