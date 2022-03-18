Son Dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika
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Son Dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki durumu görüştü

18.03.2022 13:05
Son Dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki durumu görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Scholz ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, Ukrayna'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Putin, Ukrayna ordusunun Donetsk ve Makiivka kentlerine yönelik füze saldırısı düzenlediğine ve bu saldırılarda sivillerin öldüğüne dikkati çekti. Batı, bu savaş suçunu görmezden geliyor." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı bölgelerde insani yardım koridorlarının oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada, dün Mariupol kentinden 43 bin kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna tarafının, gerçekçi olmayan taleplerde bulunarak bu süreci yavaşlattığı" ileri sürüldü.

Açıklamada, Rus tarafının bildirdiği yaklaşımları doğrultusunda, müzakerelerde çözüm yollarını bulmaya hazır olduğu vurgulandı.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika


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