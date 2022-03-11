Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ukrayna'yı görüştü

11.03.2022 18:15
Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ukrayna'yı görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Ukrayna'yı görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Ukrayna'yı görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Niinistö telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ele alındığı görüşmede, Putin, Ukrayna temsilcileri ile devam eden müzakereler hakkında Niinistö'ye bilgi verdi.

?Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorlarının oluşturulması konusunun da ele alındığı görüşmede, Putin ve Niinistö, Ukrayna ile ilgili temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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