Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Afganistan konusunun en öncelikli konu olarak ele alındığını... - Son Dakika

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Afganistan konusunun en öncelikli konu olarak ele alındığını...
20.08.2021 17:53
Bir son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Afganistan konusunun en öncelikli konu olarak ele alındığını belirterek, Afganistan'dan "mülteci süsü ile teröristlerin komşu ülkelere girişini" önlemenin önemli bir konu olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde, Afganistan konusunun en öncelikli konu olarak ele alındığını belirterek, Afganistan'dan "mülteci süsü ile teröristlerin komşu ülkelere girişini" önlemenin önemli bir konu olduğunu söyledi. - MOSKOVA
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