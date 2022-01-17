Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Kiev Yönetiminin Yükümlü Olduğu Minsk Anlaşması Var" - Son Dakika

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Kiev yönetiminin yükümlü olduğu Minsk anlaşması var"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan iç savaşın çözümü için Ukrayna yönetimine tek alternatifin Minsk Anlaşması olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hırvat mevkidaşı Gordan Radman ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Rusya ve Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yılı nedeniyle böyle bir buluşmanın anlamlı olduğunu ifade eden Lavrov, Hırvatistan ile ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini belirterek, "Yapıcı ve dengeli ilişkilerimize değer veriyoruz. Hırvatistan'ı saygın bir Avrupa ülkesi olarak görüyoruz. Tarihe ve kültürel bağlarımıza bağlıyız ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız" dedi.

Rusya'nın, NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinde, Hırvatistan'ın dengeli bir politika izlediğinden bahseden Lavrov, "Hırvatistan'ın sorunları çözme konusundaki dengeli ve yapıcı tutumunu her zaman takdir ediyoruz. Rusya ile Avrupa Birliği, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerle ilgili konularda Hırvat dostlarımıza gerekli açıklamaları yaptık" dedi.

"Kiev yönetiminin yükümlü olduğu Minsk Anlaşması var"

Ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde yaşanan iç savaşın çözümüne dair Ukrayna, Doneskli muhalifler, Rusya ve AGİT taraflarının 2014 yılında imzaladığı Minsk Anlaşmasını hatırlatan Lavrov, Ukrayna yönetiminin bu anlaşma dışında bir alternatifinin bulunmadığını savunarak, "Ukrayna rejimi için B planı olamaz. Kiev'in eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu Minsk Anlaşması var" ifadelerini kullandı.

ABD tarafından Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmek için bahane aradığı iddialarına da cevap veren Lavrov, "ABD'li yetkililerin, istila için bahane üretmek adına Donbass'taki Rusça konuşan nüfusa saldırı provokasyonu hazırladığımıza dair yalan bilgi vererek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini söylediklerini unutmayacağız" dedi.

"Rusya vatandaşlarının haklarının korunması açısından ülkenin çıkarlarını emin şekilde koruyacak güçte"

Rusya'nın, ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri konulu anlaşma taslağının taraflarca kabul edilmemesi durumunda, Rusya'nın Çin ile ilişkilerini derinleştirip derinleştirmeyeceği ile ilgili soruya cevap veren Lavrov, "Sizleri bir kez daha temin etmek isterim ki, her halükarda Rusya yönetimi, hem güvenlik hem de Rusya vatandaşlarının haklarının korunması açısından ülkenin çıkarlarını emin şekilde koruyacak güçte" dedi.

ABD ve NATO'ya sundukları anlaşma taslakları için karşı taraftan cevap beklediklerini de dile getiren Lavrov, "Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu belge taslakları için vaat edilen somut yanıtları bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda temaslar olacağını düşünmek için geçerli sebepler var" dedi.