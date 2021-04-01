Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Savaş başlatmaya çalışanlar Ukrayna'yı yıkıma uğratır

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta yaşanan krizi değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bu bölgede yeni savaş başlatma girişimlerinin Ukrayna'nın yerle bir olmasına yol açabileceğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas gerilimi yükseliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptığı açıklamada, Donbass'ta yeni savaş başlatma girişimlerinin Ukrayna'nın bölünmesine yol açabileceğini söyledi. Rus Pervıy Kanal'a açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Devlet Başkanı Vladimir Putin kısa süre önce söylemişti ancak bu sözler bugün de geçerli; Donbass'ta yeni savaş başlatmaya çalışanlar Ukrayna'yı yıkıma uğratır" dedi.

WASHİNGTON- KİEV HATTINDA TELEFON TRAFİĞİ

Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda Donbas ve Kırım'daki güvenlik durumunu ele aldı. Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikalı mevkidaşıyla güvenlik işbirliğini geliştirme yollarını telefonda görüştüklerini duyurarak, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'daki güvenlik durumunu kötüleştirmeye devam etmesinden dolayı Blinken ile yapıcı ve odaklanmış bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." ifadelerine yer verdi.

DONBAS KRİZİ

Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti. Donbas'ta sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana devam eden çatışmalarda 14 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.