Son dakika... Rusya istihbarat servisi, Ukraynalı diplomatı gözaltına aldı-2

"UKRAYNA, KAPSAMLI BİR YANIT VERECEK"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya'da FSB tarafından gözaltına alınan Aleksandr Sosonyuk'a ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın olaya ilişkin kapsamlı bir yanıt verme hazırlığında olduğun söyledi. Nikolenko, "Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı eylemlerinde başka bir provokasyon. Rus kolluk kuvvetleri, St. Petersburg'daki Ukrayna Başkonsolosluğunun bir çalışanını gözaltına aldı. Diplomat şu anda Ukrayna diplomatik kurumunda" dedi.