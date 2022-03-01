Son dakika! Rusya, Kiev'deki Ukrayna istihbaratının enformasyon saldırı merkezini vuracağını duyurdu - Son Dakika
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Son dakika! Rusya, Kiev'deki Ukrayna istihbaratının enformasyon saldırı merkezini vuracağını duyurdu

01.03.2022 17:14
Son dakika! Rusya, Kiev'deki Ukrayna istihbaratının enformasyon saldırı merkezini vuracağını duyurdu

Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait enformasyon saldırısı yapan merkezi, yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait enformasyon saldırısı yapan merkezi, yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, sözde ayrılıkçı yönetimlere ait savaşçıların Azak Denizi kıyısı boyunca Ukrayna bölgelerinin kontrolünü ele geçiren Rus askeri birliklerine katıldığını bildirdi.

Konaşenkov, "Bugünden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Azak Denizi'ne çıkışı tamamen engellenmiştir." dedi.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da toplam 1325 askeri altyapı tesisini imha ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait toplam 395 tank ve zırhlı araç, 59 çok namlulu roketatar, 179 top, 286 özel askeri araç imha edilmiştir." diye konuştu.

"Ukrayna'nın enformasyon saldırı merkezi vurulacak"

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı enformasyon saldırısı düzenlediği merkezleri vuracaklarını duyuran Konaşenkov, "Rusya'ya yönelik enformasyon saldırılarını bastırmak için, Kiev'deki Ukrayna istihbaratının teknolojik tesisleri ve 72. Ana Psikolojik Özel Operasyon Merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vurulacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna halkına "milliyetçi grupların provokasyonlarına katılmamaları" çağrısında bulunan Konaşenkov, bu bölgelerde yaşayan halkın evlerini terk etmesini istedi.

Rus birliklerinin Ukrayna'ya girmesinden bu yana Rus devlet kurumlarına yönelik enformasyon saldırılarının sayısının önemli ölçüde arttığını ifade eden Konaşenkov, sürekli ölüm tehditleriyle Ruslara çağrıların ve okullar, kreşler, tren istasyonları ve diğer sosyal tesislerle ilgili asılsız bomba ihbarlarının alındığını hatırlattı.

Konaşenkov, bütün bu saldırıların Ukrayna ordusu ve istihbarat servisinin siber operasyon güçleri tarafından Kiev'deki söz konusu tesisler kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti. ???????

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Rusya, Kiev'deki Ukrayna istihbaratının enformasyon saldırı merkezini vuracağını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Rusya, Kiev'deki Ukrayna istihbaratının enformasyon saldırı merkezini vuracağını duyurdu - Son Dakika
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