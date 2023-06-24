Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Bu bir darbedir, yanıtımız çok sert olacak - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Bu bir darbedir, yanıtımız çok sert olacak

24.06.2023 11:02

Paralı asker grubu Wagner'in isyan başlatmasının ardından Rusya lideri Putin kameralar karşısına çıktı. Putin, "Askerlerimiz halkımızın güvenliği için mücadele edecek, tüm güçlerin birliğine ihtiyacımız var. Bu bir darbedir; talimatı verdim, isyana kalkışanlar hesap verecek. Yanıtımız çok sert olacak" ifadelerini kullandı.

Rus güvenlik şirketi Wagner, Rus ordusu tarafından kamplarının vurulduğu iddia ederken Putin yönetimine baş kaldırdı. Savaş meydanını bırakıp Rusya'ya giren Wagner askerleri Rostov kentini kuşatırken gözlerin çevrildiği Putin, isyancılara gözdağı verdi. Putin, "Hainlerle karşı karşıyayız. Askerlerimiz halkımızın güvenliği için mücadele edecek. Yanıtımız sert olacak, hainler cezalandırılacak. Birliğimizi bozan eylemlerden vazgeçin. Bu bir darbedir" dedi.

"BİRLİK İÇİNDE OLMALIYIZ"

Paralı asker grubu Wagner, dün geceden beri Rusya'yı teyakkuza geçirdi. Darbe ihtimaline karşın sokaklarda üst düzey güvenlik önlemleri alınırken gözlerin çevrildiği Rusya lideri Putin sessizliğini bozdu. Kameralar karşısına geçen Putin, "Mücadelemizi sürdürüyoruz. Bin yıllık tarihimiz var ve şu an tarihimiz kuruluyor. Birlik içinde olmalıyız. Hiçbir şey önemli değil şu an. Düşmanlarımız bizim birliğimizi yok etmeye çalışıyor. Askerimiz bizim için şu an ayaktalar." dedi.

Son Dakika! Rusya lideri Putin: Bu bir darbedir, yanıtımız çok sert olacak
Rusya lideri Putin

"BU TÜR KALKIŞMALAR ÜLKEMİZİ SIRTIMIZDAN BIÇAKLAMAKTIR"

Konuşmasının devamında ifadelerini daha da sertleştiren Putin, şöyle devam etti: "Buradaki tüm askeri unsurlara bir talimatım var. Halkımızın güvenliği ve bağımsızlığı için mücadele edeceksiniz. Rusya'yı çok güçlü bir ülke haline getirdik. Birliğimizi bozacak her türlü eylemden vazgeçilmeli. Böyle kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır.

"BU HALKIMIZA BİR DARBEDİR

Biz bugün devletimizi her türlü savunmaya hazırız. Hainliktir. Şu an askerlerimizi desteklemek istiyoruz. Wagner güçlerinin arasında şu an hainler var. Silahlı ayaklanma ve herhangi bir iç ayaklanma Rusya'ya halkımıza bir darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır.

Son Dakika! Rusya lideri Putin: Bu bir darbedir, yanıtımız çok sert olacak
Wagner'in kurucusu Prigojin

"BU HATADAN GERİ DÖNÜN"

Hem kanun önünde hem vatandaşların önünde cezalarını görecekler. Şu an bir Rusya vatandaşı olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Yeter ki halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını çekecek. Bu hatadan çekilin ve bu suçu yapmayın."

YORUMLAR (2)
  • Hakan Uzuner: Bu işler öyle kocaman meydanlarda askeri geçiş töreni yapmaya benzemez. Ne vakittir küçücük bir ülkenin bile üstesinden gelemediler. Insanlar ülkelerini bırakmadı ve kaçmadılar. Sonuna kadar savaşacağız dediler. Suriyeden kaçıp gelenlere ve deniz kenarında güneşlenenlere örnek olsun.... Cevap Yaz 48 4 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Paralı asker kim parayı öderse onun için savaşır sıkışınca da cepheyi terk eder. Vatan ve milli duruş aldığı ücreti ile kiyaslidir onun için aldığı paranın önemi paranın üzerindeki resimle ilgilidir. Ve kısaca guvenilmezdir. Bu bütün dünya için geçerli durumdur. Osmanlı'da böyle bir hata yapmıştır ve zararını da görmüştür. Ne mi? Yeniceriligi lav edip, devşirmelerden kurulu sipahi ocağını devreye sokmasiyla.. Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Bu bir darbedir, yanıtımız çok sert olacak - Son Dakika
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