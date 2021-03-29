Son dakika: Rusya, Myanmar ile askeri ilişkileri geliştiriyor - Son Dakika

Son dakika: Rusya, Myanmar ile askeri ilişkileri geliştiriyor

29.03.2021 16:01
Son dakika: Rusya, Myanmar ile askeri ilişkileri geliştiriyor, System.String[]

Son dakika haberler: Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu ve darbe karşıtı protestoların sürdüğü Myanmar'a ziyarette bulunarak iki ülke arasındaki askeri ilişkileri derinleştirmek istediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu ve darbe karşıtı protestoların sürdüğü Myanmar'a ziyarette bulunarak iki ülke arasındaki askeri ilişkileri derinleştirmek istediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, beraberindeki heyetle, Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 76. yıl dönümü için geçen hafta sonu yapılan askeri geçit törenlerine katılmak üzere Myanmar'a gitti.

Fomin, Myanmar'da cuntanın başındaki Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile de bir araya geldi.

Ziyaretin, geçen yıl yapılan Sovyet ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 75. yıl dönümü programına Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in katılmasına cevap olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Taraflar stratejik ortaklık ruhu içinde askeri ve teknik iş birliğini derinleştirmek için birikmiş potansiyeli olabildiğince verimli kullanmak istediklerini belirttiler." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Myanmar'daki askeri geçit töreninde, Rus yapımı silahların yer alması dikkati çekti.

Rusya ve Myanmar arasındaki askeri teknik iş birliği 2001'den bu yana devam ediyor. Rusya'nın bu süre içerisinde silah satışları yaptığı Myanmar ile bu iş birliği son 5 yıldır daha da yoğun bir şekilde sürüyor.

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasından kısa bir süre önce 22 Ocak'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu ülkeye resmi ziyarette bulunmuştu. Şoygu, bugün cuntanın başında bulunan Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile görüşmüş, iki ülke arasında silah satış anlaşması imzalanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından, 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Son olarak geçen hafta cumartesi günü güvenlik güçlerinin darbe karşıtı silahsız göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 114 kişi yaşamını yitirmişti.

Myanmar'ın 1945'teki Japonya işgaline karşı askeri direnişe başlamasını temsil eden "27 Mart Silahlı Kuvvetler Günü"nün bu yıl dönümü ise "şimdiye kadar darbe karşıtı protestolarda bir günde en çok can kaybının meydana geldiği gün" olarak kayıtlara geçmişti.

Aleksandr Fomin, Myanmar, Darbe, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Rusya, Myanmar ile askeri ilişkileri geliştiriyor - Son Dakika


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