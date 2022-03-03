Son dakika! Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü

03.03.2022 16:42

Edinilen son dakika haberine göre - Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü Rusya'nın Ukrayna'nın Irpin kentine düzenlediği saldırılarda 1 çocuk hayatını kaybetti.

- Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü

IRPİN - Rusya'nın Ukrayna'nın Irpin kentine düzenlediği saldırılarda 1 çocuk hayatını kaybetti.

Rusya, gece boyunca Kiev'in kuzeyindeki Irpin kentinde sivil yerleşim yerleri de dahil birçok noktayı hedef aldı. Irpin Belediye Başkanı Oleksandr Markushyn yaptığı açıklamada, Rusya'nın hava saldırısı sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rus birliklerinin saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle kentteki kadın ve çocuklar tahliye ediliyor. Kiev'deki sivil savunma ekipleri, tahliye operasyonu kapsamında 400'den fazla kadın ve çocuğunun kentten çıkarıldığını açıkladı.

Öte yandan, Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonucu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u çocuk 285 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Son dakika! Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü
Son dakika! Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü
Son dakika! Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü

YORUMLAR
500
Savaşın 8. günü: Ukrayna ordusundan Kiev'i savunma hamlesi! Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor Savaşın 8. günü: Ukrayna ordusundan Kiev'i savunma hamlesi! Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor Ukrayna'da Gostomel Havaalanında çatışmadan geriye kalanlar Ukrayna'da Gostomel Havaalanında çatışmadan geriye kalanlar

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü - Son Dakika


Son Dakika
17:18 Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor
17:11 Standart altının kilogram fiyatı, 881 bin liraya yükseldi
17:06 Çarpıcı görüntüler! Kiev sınırında yakalanan 3 sabotajcı gözaltına alındı
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
16:44 Putin destekçisi Ukraynalı Belediye Başkanı Vlodymyr Struk ölü bulundu
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 17:29:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement