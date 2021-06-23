Son Dakika! Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere yalanladı - Son Dakika

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Karadeniz'de bugün yaşanan gelişmeler, dünya gündemine bomba gibi düştü. Rusya, sınırına 3 kilometre yaklaşan bir İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu.

RUSYA "UYARI ATEŞİ AÇTIK" DEDİ

Açıklamada "Karadeniz Filosu ve Rusya FSB Sınır Servisi'nin ortak eylemleriyle, Defender destroyeri Rusya Federasyonu karasularının sınırlarını terk etti" ifadeleri kullanıldı. Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrularken, İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması için Su-24M savaş uçaklarının da kullanıldığı bilgisini paylaştı.

İNGİLTERE YALANLADI

Bu gelişme üzerine İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan şaşırtan bir açıklama geldi. Bakanlığın duyurusunda, "Gemimiz uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiyordu. Gemimize ateş açılmadı, gemimiz halen Ukrayna sularında." ifadeleri yer aldı.

ATAŞE, RUS BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Karadeniz sularında gerginliğe neden olan olayın ardından iki ülke arasında diplomatik hareketlilik yaşandı. Rus basınında yer alan haberlerde, İngiltere Askeri Ataşesi'nin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığı ve bugün yaşanan olayla ilgili İngiliz tarafının uyarılacağı kaydedildi.

UKRAYNA'DAN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine açtığını iddia ettiği uyarı ateşi sonrasında Ukrayna ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yaşanan krizin Ukrayna'nın pozisyonunun açık bir ispatı olduğunu ifade etti.

Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rusya'nın provokatif eylemlerinin ve Kırım'ı ilhakı ile silahlandırmasının Ukrayna ve müttefiklerine sürekli bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kuleba, ülkesi ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iş birliğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.