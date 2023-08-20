Son Dakika: Rusya'nın uzay aracı Ay'a çakıldı

Rusya 47 yıl sonra ilk kez başlattığı Ay misyonu beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Luna-25 adlı uzay aracının daha önceden belirlenmiş yörüngesinden çıktığını ve Ay'ın yüzeyine düştüğünü açıkladı.
Roscosmos, Luna-25'in Ay'ın yüzeyine çarptığını ve parçalandığını ve dün uzay aracı ile iletişimin kesildiğini belirtti. Analizlerde bazı parametrelerin hesaplamasında saplamalar yaşandığının tespit edildiği belirtilerek, "Bu nedenle uzay aracı hesaplanmamış bir yörüngeye geçerek Ay'ın yüzeyine çarptı ve parçalandı." denildi.
Kazayla ilgili özel bir komisyon kurulacağını belirten Roscosmos, kurulacak ekibin kazanın nedenlerini araştıracağını belirtti.
Luna-25, 11 Ağustos'ta Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı. Rusya'nın 1976'dan bu yana Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25'in 21 Ağustos'ta ayın güney kutbuna yumuşak bir iniş yapması iniş yapması planlanıyordu.
Ay'da yaklaşık bir yıl süreyle araştırmalar yapması planlanan Luna-25, su aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini de inceleyecekti.
Sovyetler Birliği'nin 1976'daki Ay görevi Luna-24'ten bu yana hiçbir Rus uzay aracı Ay yörüngesine girmemişti. Rusya, bu hafta Ay'ın güney kutbuna iniş yapması planlanan Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay aracına ve Ay'la ilgili gelecek planları bilinen Çin ve ABD'ye karşı yarışıyordu. Rus aracının düşmesinin ardından Hindistan, Rusya'nın önüne geçti. Hindistan'ın da geçtiğimiz ay Ay'a gönderdiği Chandrayaan-3 adlı aracın 23 Ağustos'ta Ay'a inmesi bekleniyor.
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