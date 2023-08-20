Son Dakika: Rusya'nın uzay aracı Ay'a çakıldı - Son Dakika

Son Dakika: Rusya'nın uzay aracı Ay'a çakıldı

Son Güncelleme: 20.08.2023 13:02

Son dakika: Rusya'nın 47 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk Ay görevi başarısız oldu. Rusya Federal Uzay Ajansı, 21 Ağustos'ta Ay'a iniş yapması planlanan Luna-25 adlı uzay aracının yörüngesinden çıkarak Ay'ın yüzeyine çakıldığını duyurdu.

Rusya 47 yıl sonra ilk kez başlattığı Ay misyonu beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Luna-25 adlı uzay aracının daha önceden belirlenmiş yörüngesinden çıktığını ve Ay'ın yüzeyine düştüğünü açıkladı.

HESAPLAMA HATASI

Roscosmos, Luna-25'in Ay'ın yüzeyine çarptığını ve parçalandığını ve dün uzay aracı ile iletişimin kesildiğini belirtti. Analizlerde bazı parametrelerin hesaplamasında saplamalar yaşandığının tespit edildiği belirtilerek, "Bu nedenle uzay aracı hesaplanmamış bir yörüngeye geçerek Ay'ın yüzeyine çarptı ve parçalandı." denildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Kazayla ilgili özel bir komisyon kurulacağını belirten Roscosmos, kurulacak ekibin kazanın nedenlerini araştıracağını belirtti.

YARIN İNİŞ YAPMASI PLANLANIYORDU

Luna-25, 11 Ağustos'ta Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı. Rusya'nın 1976'dan bu yana Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25'in 21 Ağustos'ta ayın güney kutbuna yumuşak bir iniş yapması iniş yapması planlanıyordu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPACAKTI

Ay'da yaklaşık bir yıl süreyle araştırmalar yapması planlanan Luna-25, su aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini de inceleyecekti.

HİNDİSTAN RUSYA'NIN ÖNÜNE GEÇTİ

Sovyetler Birliği'nin 1976'daki Ay görevi Luna-24'ten bu yana hiçbir Rus uzay aracı Ay yörüngesine girmemişti. Rusya, bu hafta Ay'ın güney kutbuna iniş yapması planlanan Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay aracına ve Ay'la ilgili gelecek planları bilinen Çin ve ABD'ye karşı yarışıyordu. Rus aracının düşmesinin ardından Hindistan, Rusya'nın önüne geçti. Hindistan'ın da geçtiğimiz ay Ay'a gönderdiği Chandrayaan-3 adlı aracın 23 Ağustos'ta Ay'a inmesi bekleniyor.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Rusya'nın uzay aracı Ay'a çakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Rusya'nın uzay aracı Ay'a çakıldı - Son Dakika
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