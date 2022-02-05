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Son Dakika | Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde yangın çıktı

05.02.2022 13:22
Son Dakika | Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde yangın çıktı

Son dakika habere göre Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktığı bildirildi.

Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktığı bildirildi.

Filipin Yangından Korunma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin başkentinde bulunan Rus büyükelçiliğinin ikinci katında dün gece saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangının birkaç saat sonra kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangın nedeniyle elçilikteki personel ve ailelerinin binadan tahliye edildiği aktarıldı.

İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle binada yaklaşık 2 milyon dolarlık hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde yangın çıktı - Son Dakika


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