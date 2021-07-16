Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde kaybolan uçak acil iniş yaptı, 17 kişi sağ olarak kurtuldu

Rusya'nın Tomsk bölgesinde bir uçak radardan kayboldu. Kedroviy şehrinden Tomsk bölgesine uçan yolcu uçağı, acil durum sinyali verdi ve radardan çıktı.

ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Özel bir hava yolu şirketine ait olan AN-26 tipi uçakta 4'ü çocuk 17 kişinin olduğu öğrenilirken, Rus haber ajanslarının geçtiği haberlerde bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği bilgisine yer verildi.

ACİL İNİŞ YAPTI, 17 YOLCU SAĞ KURTULDU

Gelen son bilgilere göre, radardan kaybolan yolcu uçağının sert iniş yaptı. Uçağın içindeki 17 kişinin ise sağ olduğu bildirildi.

SIK SIK KAZALAR YAŞANIYOR

Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Kamçatka bölgesinde yolcu taşıyan AN-26 tipi uçakla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtilmiş, helikopter ve uçaklarla bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın enkazı Palana kentinde bulunan havalimanına 4 ila 5 kilometre uzaklıkta tespit edilmişti. Havalimanına inişe geçtiği esnada bir tepeye çarpan uçaktaki yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti.

Rusya'da son yıllarda havacılık düzenlemelerinde sıkça yenilemeye gidilse de, eski uçakların yaygın kullanımı sebebiyle hala sıklıkla uçak kazaları meydana geliyor.