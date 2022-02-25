Son dakika! Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı: "Bomba sesleriyle uyandık" - Son Dakika
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Son dakika! Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı: "Bomba sesleriyle uyandık"

25.02.2022 12:01

Son dakika haberler: - Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı: "Bomba sesleriyle uyandık" Rusya'ya ait askeri tanklar Ukrayna'ya giriş yaptığı esnada önce Ukrayna'nın zırhlı aracına, ardından da Türk vatandaşının kullandığı tıra çarptı.

- Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı:

"Bomba sesleriyle uyandık"

KİEV - Rusya'ya ait askeri tanklar Ukrayna'ya giriş yaptığı esnada önce Ukrayna'nın zırhlı aracına, ardından da Türk vatandaşının kullandığı tıra çarptı. Korku dolu anlar yaşayan Türk vatandaşı o anları anlatarak, "Bomba sesleriyle uyandık" dedi.

Hatay'da yaşayan tır şoförü Yusuf Altinöz, ihracat yükünü Ukrayna'ya getirdiği esnada korku dolu anlar yaşadı. Ukrayna Gümrük Kapısı'nın önünde tır aracında uyuduğu esnada bomba sesleriyle uyanan tır şoförü Altinöz, ardından Rusya'ya ait askeri tankın, önce Ukrayna'nın zırhlı aracına ardından da kendi tır aracına çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

"Bomba seslerine uyandık"

Tır şoförü Altinöz o anları İHA'ya anlatarak, "İhracat yükümüzü teslim etmek için Ukrayna'ya geçiş yaptık. Gümrüğün önünde uyumak için beklediğimiz anda sabaha karşı bomba seslerine uyandık. Rusya'nın tankları Ukrayna'ya giriş yaptığı esnada, arkamızda duran Ukrayna tankına çarpıp yoldan çıkarttı. O esnada Rusya'nın tankı bizim tır aracına da vurdu. Çok şükür bizde bir şey yok. Buradan tahliye edilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı: Bomba sesleriyle uyandık
Son dakika! Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı: Bomba sesleriyle uyandık
Son dakika! Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı: Bomba sesleriyle uyandık

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı: 'Bomba sesleriyle uyandık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı: "Bomba sesleriyle uyandık" - Son Dakika
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