Rusya Enerji Bakanı Aleksandar Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya'nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, Ağustos ayı için üretim planlarını henüz konuşmadıklarını söyledi.

OPEC+ grubu, bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi toplantısının ardından konuşan Novak, "Petrol piyasasının 2020 sonunda veya 2021 yılı başlarında dengelendiğini görebiliriz" dedi.

Novak, Aralık ayından önce yeni bir olağanüstü OPEC+ toplantısı yapılması olasılığının sürdüğünü de ekledi.

İzleme Komitesi üyeleri dün yaptıkları toplantıda, anlaşmaya taraf ülkelerin kotalara uyumlarını gözden geçirdiler.

OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin toplandığına ilişkin haberlerin yayılması üzerine Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 1.33 artışla 41.78 dolara kadar yükseldi.