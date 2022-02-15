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Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı: "Bazı Rus birlikleri geri dönmeye başladı" - Son Dakika

Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı: "Bazı Rus birlikleri geri dönmeye başladı"

15.02.2022 15:28

Son dakika haberler: - Rusya Savunma Bakanlığı: "Bazı Rus birlikleri geri dönmeye başladı" Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Güney ve Batı Askeri Bölgeleri'nde görevlerini tamamlayan Rus birliklerinin geri dönmeye başladığını duyurdu.

- Rusya Savunma Bakanlığı: "Bazı Rus birlikleri geri dönmeye başladı"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Güney ve Batı Askeri Bölgeleri'nde görevlerini tamamlayan Rus birliklerinin geri dönmeye başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerde tatbikatlarını sürdüren Güney ve Batı askeri bölgelerindeki bazı birliklerin kendi ana üslerine dönmeye başladığını aktararak, "Muharebe eğitim faaliyetleri tamamlandıkça birlikler her zamanki gibi kendi üslerine dönüşlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı" dedi. Konaşenkov, Ukrayna'daki kriz çerçevesinde batılı ülkeler ile gerilim yaşanmasına sebep olan Belarus'taki tatbikatın son aşamasının Belarus'taki yabancı devletlerin büyükelçiliklerinin savunma ateşeleri ve yabancı medya mensuplarının izleyebileceğini söyleyerek, "Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır. Belarus Cumhuriyeti'ndeki yabancı devletlerin büyükelçiliklerindeki askeri savunma ataşeleri ve medya temsilcileri gözlemci olarak pratik talimlere davet edildi" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı: Bazı Rus birlikleri geri dönmeye başladı
Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı: Bazı Rus birlikleri geri dönmeye başladı
Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı: Bazı Rus birlikleri geri dönmeye başladı

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Belarus, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı: 'Bazı Rus birlikleri geri dönmeye başladı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı: "Bazı Rus birlikleri geri dönmeye başladı" - Son Dakika
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