Rusya Savunma Bakanlığı: "Herson şehri ve bölgesi tamamen Rusya'nın kontrolü altına alındı" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Herson şehri ve bölgesi tamamen Rusya'nın kontrolü altına alındı"

15.03.2022 12:31
Rusya Savunma Bakanlığı: "Herson şehri ve bölgesi tamamen Rusya'nın kontrolü altına alındı"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Herson şehri ve bölgesi tamamen Rusya'nın kontrolü altına alındı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Herson şehri ve bölgesi tamamen Rusya'nın kontrolü altına alındı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, iki ülke tarafından savaşta karşılıklı verilen kayıplara ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya verilen silahların da dahil olduğu Ukrayna ordusunun kayıplarını açıklarken, "Herson şehri ve bölgesi tamamen Rusya'nın kontrolü altına alındı. Donetsk Halk Cumhuriyeti savaşçıları, Ukrayna savunmasını kırdı ve bazı noktalarda yönetimi ele geçirdi. Son 24 saatte Rusya Hava Kuvvetleri tarafından havadan gerçekleştirilen 16 hedef etkisiz hale getirildi. Ukrayna Ordusuna ait 1 adet savaş uçağı SU-24, 1 adet SU-25, 1 adet Mi-8 helikopter ve 13 İnsansız Hava Aracı düşürüldü. Ukrayna'ya ait 136 askeri nokta da etkisiz hale getirildi. Kramatorsk şehri yakınlarında 4 askeri teçhizat deposu, 4 adet SU-25 savaş uçağının bulunduğu 3 askeri hangar, 1 adet Mi-24 ve 5 adet Mi-8 helikopteri imha edildi. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 156 İnsansız Hava Aracı, bin 306 tank, 127 reaktif sistem, 471 topçu sistemi, bin 54 askeri otomobil etkisiz hale getirildi. Mejigorskaya'daki yabancıların bulunduğu askeri üst bölgesi, paraşütçü birliğinin operasyonuyla ele geçirildi. 10 adet Amerika Birleşik Devletleri yapımı antitank sistemi Javelin ve Batılı ülkelerin sağladığı teknik ekipmanlar ele geçirilerek Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ne teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Rusya'nın askeri personel kaybının 14 bine yaklaştığı duyurularak, "13 bin 500 den fazla askeri personel, 404 tank, bin 279 askeri zırhlı araç, 150 adet top atış sistemi, 64 çok namlulu roketatar, 36 hava savunma sistemi, 81 uçak, 95 helikopter, 640 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankeri ve 9 İnsansız Hava aracı imha edilmiştir" denildi.

(Bekir Keskin/ İHA)

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Herson, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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