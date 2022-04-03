Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Mıkolayiv, Rivne ve Ternopol bölgelerinde yüksek hassasiyetli roketlerle akaryakıt depolarını vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Havadan yüksek hassasiyetli roketlerle Mıkolayiv bölgesinde Konstantinovka, Rivne bölgesinde Slavute ve Ternopol'de akaryakıt depoları vuruldu. Bu depolardan Mıkolayiv ve Donetsk yönlerine Ukrayna askeri birliklerine yakıt sevk ediliyordu." ifadelerini kullandı.

Balovnoe hava üssüne ve Mıkolayiv şehri yakınlarında yapılan saldırılarda ise hava araçları parkı ve yakın depolarının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, Kiev bölgesindeki Vasilkiv Hava Üssü'ne yapılan saldırıda Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait hava savunma uyarı ve kontrol merkezinin devre dışı bırakıldığını dile getirdi.

Rus hava kuvvetlerinin bir günde 42 askeri nesneyi yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 386 insansız hava aracı, 224 hava savunma füze sistemi, 1918 tank ve zırhlı araç, 209 çok namlulu roketatar, 814 obüs ve havan topu, 1789 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.