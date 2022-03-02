Son Dakika | Rusya Savunma Bakanlığı: (Ukrayna ile savaşta) Rus askerlerinden 498'i öldü, 1597'si yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Rusya Savunma Bakanlığı: (Ukrayna ile savaşta) Rus askerlerinden 498'i öldü, 1597'si yaralandı

02.03.2022 21:30
Son Dakika | Rusya Savunma Bakanlığı: (Ukrayna ile savaşta) Rus askerlerinden 498'i öldü, 1597'si yaralandı

Son dakika haberlerine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ile savaşta Rus askerlerinden 498'inin yaşamını yitirdiğini ve 1597'sinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ile savaşta Rus askerlerinden 498'inin yaşamını yitirdiğini ve 1597'sinin yaralandığını bildirdi.

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Konaşenkov, "Krasnıy Liman (Kızıl Liman), Torsk, Kreminna, Varvarovka, Borovenki yerleşim birimleri kontrol altına alındı." dedi.

Ukrayna'nın Mariupol kentinin kuşatıldığını aktaran Konaşenkov; başkent Kiev, Harkiv ve Mariupol kentlerindeki sivillerin oluşturulan güvenli koridorlardan çıkabileceğini söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna tarafının Harkiv kentinde bulunan Hindistanlı öğrencilerin tahliyesine izin vermediğini ileri sürdü.

"498 Rus askeri öldü"

Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ile savaştaki kayıplarına ilişkin bilgi veren Konaşenkov, "Görevini yerine getiren 498 Rus askeri hayatını kaybetti. Ölenlerin ailelerine gerekli yardımlar yapılıyor. 1597 asker ise yaralandı." dedi.

"Acil askerlik" yapanlar ile öğrenci askerlerin savaşta yer almadığını öne süren Konaşenkov, Ukrayna askerlerinden 2 bin 870'inin öldüğünü, 3 bin 700'ünün de yaralandığını iddia etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Rusya Savunma Bakanlığı: (Ukrayna ile savaşta) Rus askerlerinden 498'i öldü, 1597'si yaralandı - Son Dakika


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