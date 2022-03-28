Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya ait 36 askeri tesis vuruldu" - Son Dakika
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Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya ait 36 askeri tesis vuruldu"

28.03.2022 12:21
Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya ait 36 askeri tesis vuruldu"

Son dakika haberler: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün Ukrayna'ya ait 36 askeri tesisi vurduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün Ukrayna'ya ait 36 askeri tesisi vurduğunu açıkladı.

Rusya, Ukrayna ordusuna ait birçok askeri noktayı vurmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rusya'nın dünkü operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Luhansk birlikleri çatışmalar sırasında 5 kilometre ilerledi. Ivanovka ve Novosadove yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirdiler. Rus havacılık ve uzay kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri 1 gün içinde Çernihiv bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet Su-24 savaş uçağını düşürdü. Ukrayna'ya ait Su-27 savaş uçağı da Donetsk bölgesinde düşürüldü. 27 Mart günü, operasyonel-taktik havacılık ve füze kuvvetleri, Ukrayna'nın 36 askeri tesisini vurdu. Ukrayna'ya ait 19 insansız hava aracı imha edildi" dedi.

Konaşenkov, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırılarda bugüne kadar toplamda 308 insansız hava aracı, bin 713 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 170 çok namlulu roketatar, 715 top ve havan topu ile bin 557 adet özel askeri aracın imha edildiğini söyledi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Luhansk, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna'ya ait 36 askeri tesis vuruldu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya ait 36 askeri tesis vuruldu" - Son Dakika
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