Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştiren tahıl koridoru anlaşması Rusya tarafından sonlandırıldı

Banttan inecek ilk TOGG Erdoğan'ın olacak! İkinci araç için çok ısrar eden biri var

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, geçtiğimiz temmuz ayının 22'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çok sayıda tahıl gemisi yola çıktı.

RUSYA'DAN "FAKİR ÜLKELERE GİTMİYOR" ELEŞTİRİSİ GELDİ

Anlaşmanın bir süre uygulanmasının ardından Rusya cephesinden gemilere ilişkin itiraz geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl gemilerinin fakir ülkeler yerine Avrupa'ya gittiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuyu görüşeceğini dile getirdi. Putin'in çıkışının ardından tahıl gemileri yine de yola çıkmaya devam etti.

ANLAŞMADAN ÇEKİLME KARARI ALDILAR

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün ise konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımı durdurduğu ifade edildi.