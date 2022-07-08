Son Dakika: Rusya, Türkiye üzerinden Suriye'ye yapılan BM yardımlarının 12 ay uzatılmasını veto etti - Son Dakika
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Son Dakika: Rusya, Türkiye üzerinden Suriye'ye yapılan BM yardımlarının 12 ay uzatılmasını veto etti

08.07.2022 20:27
Son Dakika: Rusya, Türkiye üzerinden Suriye'ye yapılan BM yardımlarının 12 ay uzatılmasını veto etti

Son dakika: Rusya, Türkiye üzerinden Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardım yapılmasına imkan veren mekanizma süresinin 12 ay uzatılmasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto etti.

Rusya, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısından Suriye'ye insani yardım yapılmasına karşı çıktı. Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nde Rusya, Türkiye üzerinden Suriye'ye yapılan insani yardımların 12 ay daha uzatılmasını veto etti.

Cilvegözü sınır kapısı üzerinden Suriye'ye insani yardımların yapılmasına izin veren mekanizmanın görev süresi 10 Temmuz'da doluyordu.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'ye insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Sınır kapısının açık kalması ve yardımların devam edebilmesi için söz konusu mekanizmanın, BMGK tarafından yenilenmesi gerekiyor.

Norveç ve İrlanda'nın sunduğu ve Batılı ülkelerin destek verdiği tasarıda, Cilvegözü sınır kapısının bir yıl daha açık kalması öneriliyordu.

Ancak Rusya sınır ötesi yardım mekanizmasının görev süresinin sadece 6 ay uzatılması ve yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılmasını istiyordu.

Rusya'nın kararın yenilenmesini veto etmesiyle Cilvegözü Sınır Kapısı da insanı yardım geçişlerine kapanmış oldu.

Sınır kapısının kapanması ve insani yardımların kesintiye uğramasıyla Suriye'nin kuzey batısında 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya.

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Rusya, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın süresinin... Rusya, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın süresinin... Rus Belediye Meclis Üyesi Gorinov, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı Rus Belediye Meclis Üyesi Gorinov, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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SON DAKİKA: Son Dakika: Rusya, Türkiye üzerinden Suriye'ye yapılan BM yardımlarının 12 ay uzatılmasını veto etti - Son Dakika
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