Son dakika: Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezi vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezi vuruldu

20.03.2022 13:46
Son dakika: Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezi vuruldu

Son dakika haber: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezinin vurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezinin vurulduğunu bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini ve bazı yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini belirtti.

Ukrayna'da askeri altyapı tesislerini uzun menzilli silahlarla imha etmeye devam ettiklerini aktaran Konaşenkov, bunun için Karadeniz ve Hazar denizden "Kalibr" seyir füzesi ile "Kinjal" hipersonik füze kullandıklarını söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna'da son 24 saatte 62 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Jitomir bölgesinin Ovruç yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna'ya gelen yabancı paralı savaşçıların bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin özel operasyonlar eğitim merkezi yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. 100'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı yok edildi."

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait toplam 207 insansız hava aracı (İHA), 1467 tank ve çeşitli zırhlı araç, 148 uçaksavar füze sistemi, 573 obüs ve havan topu ve 1262 özel askeri aracın yok edildiği bilgisini paylaştı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna savaşında barışın yapılamamasının sebebini açıkladı: Kırım ve Donbas Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna savaşında barışın yapılamamasının sebebini açıkladı: Kırım ve Donbas

Moskova, Ukrayna, Donbas, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezi vuruldu - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Motosiklet hırsızı iş başında! Güvenlik kamerasını izleyen mağdur adam: Bu aynı kişi, ben hırsızı burnundan tanıdım
13:37 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni önlemler! Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi
13:33 Kılıçdaroğlu, sahada çalışan partililere seslendi: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
12:55 Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 13:52:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezi vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement