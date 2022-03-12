Son dakika... Rusya: Ukrayna'da yaklaşık 3,5 bin askeri altyapı tesisi imha edildi - Son Dakika
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Son dakika... Rusya: Ukrayna'da yaklaşık 3,5 bin askeri altyapı tesisi imha edildi

12.03.2022 12:27
Son dakika... Rusya: Ukrayna'da yaklaşık 3,5 bin askeri altyapı tesisi imha edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 3 bin 491 askeri altyapı tesisini imha ettiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 3 bin 491 askeri altyapı tesisini imha ettiklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair güncel verileri paylaştı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini aktaran Konaşenkov, 5 yerleşim biriminin kontrolünün ele geçirildiğini belirtti.

Ukrayna ordusuna ait 123 insansız hava aracı (İHA) ve 115 çok namlulu roketatarın yanı sıra 1127 tank ve çeşitli zırhlı araç, 423 obüs ve havan topu, 934 özel askeri aracın yok edildiğini kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna'da saldırılar sonucunda toplamda 3 bin 491 askeri altyapı tesisi imha edildi." ifadesini kullandı.

Konaşenkov ayrıca bu sabah uzun menzilli silahlarla gerçekleştirdikleri saldırılarla Vasılkiv kentindeki askeri havaalanı ve Brovori'deki Ukrayna ordusunun ana radyo ve elektronik istihbarat merkezinin devre dışı bırakıldığını kaydetti.

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Ukrayna, Donbas, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Rusya: Ukrayna'da yaklaşık 3,5 bin askeri altyapı tesisi imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Rusya: Ukrayna'da yaklaşık 3,5 bin askeri altyapı tesisi imha edildi - Son Dakika
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