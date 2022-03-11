Son dakika: Rusya, Ukrayna'daki biyolojik askeri faaliyetlerin BMGK'de görüşülmesini istedi - Son Dakika
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Son dakika: Rusya, Ukrayna'daki biyolojik askeri faaliyetlerin BMGK'de görüşülmesini istedi

11.03.2022 13:09
Son dakika: Rusya, Ukrayna'daki biyolojik askeri faaliyetlerin BMGK'de görüşülmesini istedi

Son dakika haberi... BİRLEŞMİŞ Rusya, "ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik askeri faaliyetlerinin" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşülmesini talep etti.

BİRLEŞMİŞ Rusya, "ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik askeri faaliyetlerinin" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşülmesini talep etti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy???????, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik askeri faaliyetlerinin görüşülmesi için Güvenlik Konseyi'nin bugün toplanmasını istedi.

Diğer yandan, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Olivia Dalton yaptığı açıklamada, Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna'da biyolojik askeri faaliyetleri olduğuna dair iddialarına değindi.

Dalton, Rusya'nın yaptığının bir çeşit yanıltma harekatı girişimi olduğunu söyledi.

Bunun, Rusya'nın biyolojik veya kimyasal silah saldırısını haklı çıkarma girişimi olabileceği uyarısında bulunan Dalton, Rusya'nın dezenformasyonuna dünyayı manipüle etmesine ve BMGK'yi dezenformasyonunu desteklemek için kullanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Rusya'nın, "ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik askeri faaliyetlerinin" görüşülmesi talebi doğrultusunda BMGK'nin gün içinde toplanması bekleniyor.

AB, NATO ve Zelenskiy'e göre iddialar doğru değil

Rus yetkililer, bir süredir Ukrayna'da ABD'nin özel servislerinin himayesinde askeri amaçlar için biyolojik materyaller geliştirildiğini söylüyordu.

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz." demişti.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silahlar üretildiği iddialarının doğru olmadığını bildirmişti.

Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün akşam yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun kimyasal saldırı için hazırlık yaptığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Zelenskiy, "Rusya, Ukrayna'da işlediği suçları propagandayla örtmeye çalışıyor. Bu çok endişelendiriyor. Rusya'nın planlarını öğrenmek istiyorsanız, başkalarını neyle suçladığına bakmalısınız. Bundan defalarca emin olduk." ifadesini kullanmıştı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Rusya, Ukrayna'daki biyolojik askeri faaliyetlerin BMGK'de görüşülmesini istedi - Son Dakika


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