Rusya, Ukrayna ordusuna ait askeri araçları imha etti - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Ukrayna ordusuna ait askeri araçları imha etti

19.03.2022 13:33

- Rusya, Ukrayna ordusuna ait askeri araçları imha etti Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait askeri araçların imha edilme anlarına ait görüntüler yayınladı.

- Rusya, Ukrayna ordusuna ait askeri araçları imha etti

KİEV - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait askeri araçların imha edilme anlarına ait görüntüler yayınladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken, 2 ülkede askeri kayıplar veriyor. Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ordusu'na ait askeri araçların imha edilme anlarına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerle birlikte açıklama da yapan Bakanlık, "Görüntüler, Ukrayna keşif ve sabotaj biriminin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edilmesini gösteriyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin keşif ve sabotaj grubu, ABD'de üretilen arazi tipi askeri aracı kullanıyor. Grup tamamen yok edildi" ifadelerini kullandı. Görüntülerde askeri araçların bir bölgeye doğru intikal ederken, Rusya tarafından insansız hava aracı ile takip edildiği görülüyor. Ormanlık alan içine saklanarak mevzi alan araçlar daha sonra imha ediliyor. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, kaç aracın etkisiz hale getirildiği de bilinmiyor.

Rusya, Ukrayna ordusuna ait askeri araçları imha etti
Rusya, Ukrayna ordusuna ait askeri araçları imha etti
Rusya, Ukrayna ordusuna ait askeri araçları imha etti

YORUMLAR
500
Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna ordusuna ait askeri araçları imha etti - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Bakan Nebati "ışıltı"da ısrarcı: Işıltıyı sadece gözlerinizde değil, vücudunuzun her yerinde hissetmelisiniz
14:49 Ali Koç'un "Sen kimsin" dediği kızın kimliği ortaya çıktı: Ferdi'nin kız arkadaşıymış
14:45 Karabük'te arkadaşıyla intihar eden öğrenci yıllarca beklenmiş: Uzun bir tüp bebek tedavisiyle doğmuş
14:41 Kiev'in eski bir şampiyon boksör olan belediye başkanı: Canımı vermeye hazırım
14:28 İYİ Partili Ağıralioğlu, Bakan Nebati'yi işaret ederek Cumhurbaşkanı'na seslendi: Lütfen görevden alın!
14:24 "Uzman çavuş saldırdı" demişti: İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 15:05:29. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna ordusuna ait askeri araçları imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement