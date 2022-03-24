Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı geride bıraktı - Son Dakika
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Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı geride bıraktı

24.03.2022 03:20
Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı geride bıraktı

Bir son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmediğini belirterek, dünya kamuoyuna savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmediğini belirterek, dünya kamuoyuna savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın 30. gününde sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülü mesajda ulusa seslenen Zelenskiy, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya acımasızca açtığı savaşta bir ayı geride bıraktıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmedi. Şimdi bile, sizin topraklarınıza değil, topraklarımızdaki halkımıza barışı geri getirmek için her şey yapıyoruz." dedi.

Rusya vatandaşlarına seslenerek, aralarında devletlerinin politikasından iğrenen çok kişi bulunduğundan emin olduğunu dile getiren Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Kimilerinizin televizyon kanallarınızda gördüklerinden bıktığından eminim. Propagandacıların maaşları sizin vergilerinizden ödeniyor. Rusya vatandaşları daha da yoksullaşıyor. Her geçen gün hükümetinizin sizi daha da yoksullaştırmak, dünyadan izole etmek, kontrol etmek ve savaşa ölmeye göndermek için sizden vergi alması aptalca değil mi?"

Zelenskiy, "Bu nedenle, barışı arzulayan Rusya vatandaşları oğullarınızı savaştan kurtarın. Onlara savaş hakkındaki gerçekleri anlatın. Savaşa vergilerinizi vermemek için Rusya'yı terk edin." ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın Ukrayna işgali sadece başlangıç"

Rusya'nın savaşının sadece Ukrayna'ya karşı açılan bir savaştan ibaret olmadığına dikkati çeken Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bu çok daha geniş. Rusya bu şekilde özgürlüğe karşı bir savaş başlattı. Ukrayna toprakları Rusya için sadece bir başlangıç. Rusya, Avrupa'daki ve dünyadaki tüm insanların özgürlüğünü almaya çalışıyor, Sadece kaba ve vahşi gücün önemli olduğunu, insanların ve bizi insan yapan her şeyin önemli olmadığını göstermeye çalışıyor."

"Hepimiz Rusya'yı durdurmalıyız, dünya savaşı durdurmalı"

Dünya kamuoyuna seslenen Zelenskiy, "Hepimiz Rusya'yı durdurmalıyız, dünya savaşı durdurmalı. Ukrayna'yı desteklemek için çalışan herkese minnettarım ama savaş devam ediyor. Sivillere yönelik terör devam ediyor. Bir ay oldu. Bu çok uzun. Kalbim, Ukraynalıların kalbi ve dünyadaki tüm özgür insanların kalbi kırılıyor. Bu yüzden sizlerden savaşa karşı çıkmanızı istiyorum." diye konuştu.

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Vladimir Zelenskiy, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı geride bıraktı - Son Dakika


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