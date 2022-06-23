Rusya 'nın Ukrayna 'ya yönelik saldırıları dört ayı doldururken başkent Kiev 'de çalan sirenler, gecenin sessizliğini bozdu.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Rusya-Ukrayna savaşında 4 ay geride kaldı - Kiev'de siren sesleri - Son Dakika

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