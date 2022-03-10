Son dakika gündem: Kuleba, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1) - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kuleba, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1)

10.03.2022 13:38

Son dakika haberler: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Mariupol kentinden sivillerin çıkışı için yardım rica ediyoruz.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Mariupol kentinden sivillerin çıkışı için yardım rica ediyoruz. İnsani koridorun oluşturulması gerekiyor Mariupol'e insani yardım temin etmek için. Ne yazık ki (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov) Bakan Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını, yazışacağını belirtti." dedi.

Kuleba, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'daki Regnum Carya Otelde düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi.

"(Mevlüt) Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı." diyen Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı seviyesinde ilk temasının gerçekleştirildiğini belirtti.

Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın Mariupol kentininin havadan sürekli bombardıman altında olduğunu, görüşmeye insani amaçla geldiğini ifade ederek "Mariupol kentinden sivillerin çıkışı için yardım rica ediyoruz. İnsani koridorun oluşturulması gerekiyor Mariupol'e insani yardım temin etmek için. Ne yazık ki Bakan Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını, yazışacağını belirtti. 24 saatlik bir ateşkes istedik ama herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Öyle gözüküyor ki diğer karar alıcıların devreye girmesi gerekecek." diye konuştu.

Sahadaki insani konular için çabaları sürdürmeye karar verdiklerini aktaran Kuleba, "Ben yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım." ifadelerini kulandı.

Lavrov'un Rusya'daki karar vericilerle istişare etmesini ve insani koridorun çalışmasını umut ettiklerini dile getiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kuleba, bugün ihtiyaç duydukları tek şeyin "ciddi ve yapıcı bir görüşme" olduğunun altını çizerek "Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım." dedi.

Bakan Kuleba, şunları kaydetti:

"Ben burada bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak, çözüm bulma amacıyla geldim ama kendisi (Lavrov) sadece dinlemek amacıyla gelmiş."

(Sürecek)

Son dakika gündem: Kuleba, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1)
Son dakika gündem: Kuleba, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1)
Son dakika gündem: Kuleba, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1)
Son dakika gündem: Kuleba, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1)
Son dakika gündem: Kuleba, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1)
Son dakika gündem: Kuleba, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1)
Son dakika gündem: Kuleba, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1)
Son dakika gündem: Kuleba, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1)

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Dmitro Kuleb, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kuleba, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kuleba, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1) - Son Dakika
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