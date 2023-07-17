Son Dakika: Rusya: Verilen sözler tutulmadı, tahıl koridoru anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak - Son Dakika
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Son Dakika: Rusya: Verilen sözler tutulmadı, tahıl koridoru anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak

17.07.2023 12:47

Son dakika: Rusya: Verilen sözler tutulmadı, tahıl koridoru anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak.

Ukrayna savaşının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Türkiye ve BM'nin aracılığı ile 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi bugün doluyordu.

Daha önce 3 kez uzatılan anlaşmanın bir kez daha uzatılması umut edilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada "Verilen sözler tutulmadı. Tahıl Koridoru Anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak. Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" dedi.

TEMMUZ 2022'DE İMZALANMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

TÜRKİYE'NİN ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Ankara, anlaşmanın yeniden uzatılması için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Ancak Moskova, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısımlarının uygulanmadığını öne sürerek tahıl koridoru anlaşmasının bugünden itibaren yürürlükte olmayacağını açıkladı.


YORUMLAR (6)
  • Miraç YILMAZ: Putin avrupanın yaptığı bunca yaptırımlara karşı yine avrupanın karnını doyurdu. Bence Putin yerden göğe kadar haklı. Yerinde abd olsa şimdiye kadar ukranya haritada olmaz, ukranylı diye bir milletde olmazdı. Putinin elini ayağını öpsünler... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Hikmet Çetin: Ama olsun bizim tünellerimiz yollarımız var. Cevap Yaz 13 13 Yayından Kaldır
  • mert çelik: putın bu kafayla abd tarafından cok kandırılır,gonder abd ye nukleerı gec kalma,ılk atan kazanır,yoksa abd dunyayı ele gecırecek,bu yazıyı okuyan abd yandaslarının zoruna gıtmesınde Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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