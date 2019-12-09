Son Dakika › Spor › Son dakika: Rusya'ya 4 yıl uluslararası spor müsabakalarından men! - Son Dakika Spor
Son dakika: Rusya'ya 4 yıl uluslararası spor müsabakalarından men!
6 saat önce
Öte yandan, doping yapmadığını kanıtlayan sporcuların, Rusya bayrağından bağımsız olarak müsabakalarda yer alabileceği ifade edildi.
Öte yandan, doping yapmadığını kanıtlayan sporcuların, Rusya bayrağından bağımsız olarak müsabakalarda yer alabileceği ifade edildi. Ruslar kararı 21 gün içinde CAS'a taşıyarak itiraz etme hakkına sahip.
Rusya Ligi takımlarından Zenit'in, geçen sezona damga vuran en güzel geri dönüşlerini izliyoruz...
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:07
WADA, Rusya'yı tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men etti Putin'in yanından ayırmadığı nükleer çantası ilk kez görüntülendi! İçinde savaş başlatma düğmesi var Rusya'da el bombalı banka soygunu Rusya'da el bombalı banka soygunu