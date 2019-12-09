Son Dakika Haberleri: Son dakika: Rusya'ya 4 yıl uluslararası spor müsabakalarından men!
Son Dakika Spor Son dakika: Rusya'ya 4 yıl uluslararası spor müsabakalarından men! - Son Dakika Spor

Son dakika: Rusya'ya 4 yıl uluslararası spor müsabakalarından men!

6 saat önce

Öte yandan, doping yapmadığını kanıtlayan sporcuların, Rusya bayrağından bağımsız olarak müsabakalarda yer alabileceği ifade edildi.

Son dakika: Rusya'ya 4 yıl uluslararası spor müsabakalarından men!, System.String[]

Öte yandan, doping yapmadığını kanıtlayan sporcuların, Rusya bayrağından bağımsız olarak müsabakalarda yer alabileceği ifade edildi. Ruslar kararı 21 gün içinde CAS'a taşıyarak itiraz etme hakkına sahip.


Rusya Ligi takımlarından Zenit'in, geçen sezona damga vuran en güzel geri dönüşlerini izliyoruz...


Rusya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:07 
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