Son dakika... Rüzgarda devrilen ağaç, yangına sebep oldu - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın elektrik tellerini koparması sonucu çıkan yangında 10 dönüm ormanlık ve zirai alan zarar gördü.

Yangın, sabah saatlerinde Döşemealtı mevkiinde meydana geldi. Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç devrilerek elektrik tellerini kopardı. Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle ormanlık ve zirai alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Datça İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopterinin de müdahalede bulunduğu yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle 10 dönümlük zirai ve ormanlık alan zarar gördü. Ayrıca yangından zarar gören bir kaplumbağaya da ekipler tarafından su dökülerek hayatta kalması sağlandı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA