Son Dakika | Saadet Öğretmen ve Ezgi Mola'yı ağlatan açılış - Son Dakika

Son Dakika | Saadet Öğretmen ve Ezgi Mola'yı ağlatan açılış

Son dakika haberleri... Saadet Öğretmen ve Ezgi Mola'yı ağlatan açılış UCİM, Türkiye ve Avrupa'da ilk 'İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'ni İzmir'de açtı Saadet öğretmen ve oyuncu Ezgi Mola, konuşmaları sırasında gözyaşlarını tutamadı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Türkiye ve Avrupa'da...

Saadet Öğretmen ve Ezgi Mola'yı ağlatan açılış

UCİM, Türkiye ve Avrupa'da ilk 'İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'ni İzmir'de açtı

Saadet öğretmen ve oyuncu Ezgi Mola, konuşmaları sırasında gözyaşlarını tutamadı

İZMİR - Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Türkiye ve Avrupa'da ilk 'İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'ni İzmir'de açtı. İzmir Menderes'te öğrencilere cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayan dernek başkanı ve öğretmen Saadet Özkan, ünlü oyuncu Ezgi Mola ve davetliler, merkez açılışında gözyaşlarını tutamadı.

6 yıl önce İzmir Menderes'te öğrencilere cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan, UCİM'i kurarak ihmal ve istismara karşı mücadelesini sürdürüyor. UCİM olarak Türkiye ve Avrupa'da ilk 'İhmal ve İstismarı Önleme Merkezini, İzmir'in Alsancak semtinde açan Saadet Özkan, açılış töreninde duygulu bir konuşma yaparak hem kendi ağladı, hem de davetlileri ağlattı. Açılışa katılan ünlü oyuncu Ezgi Mola da, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. UCİM İhmal ve İstismarı Önleme Merkezinin İzmir'in ardından İstanbul'da ve daha sonra çeşitli şehirlerde açılması planlanıyor. Merkezde, başta çocuklar ve ebeveynler olmak üzere çeşitli meslek gruplarına sahada eğitimler verilecek, ihmal ve istismar üzerine kamu spotları, videolar, kitapçıklar hazırlanacak, internet üzerinden ve sahada bizzat kişilere ulaşılacak. Merkez; özellikle ebeveynler, çocuklar, muhtarlar, avukatlar, doktorlar, sağlık çalışanları ve öğretmenlere eğitimler vererek ihmal ve istismara karşı mücadele verecek. Merkez bünyesinde çok sayıda avukat, doktor ve psikolog görev alacak.

"Toplum bilinçlenirse çocuklar huzurlu olur"

UCİM'in, Türkiye'nin 66 ilinde yapılandığını kaydeden Saadet Özkan, "Genel merkezimiz Mersin'de. İzmir'de de İhmal ve İstismarı Önleme Merkezimizi açıyoruz. Önceliğimiz eğitim. Bütün değişimin başı eğitimden geçiyor. Psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, avukatlarımızla birlikte hem çocuk hakları hem de ebeveyn eğitimleri üzerine çalışmalar yapacağız. Avukatlarımızla dava destekleri veriyoruz. Çocukların gülen yüzleri için mücadele ediyoruz. Onların acı çekmesini istemiyoruz. İstismar edilmelerine karşıyız. Bu merkez kıymetli. Bu yüzden herkesi 'gelin birlikte mücadele edelim' diyerek davet ediyoruz. Fiziksel, cinsel, duygusal istismarın önüne geçebilmek için çocuklarımız konusunda bilinçli olmalı, onları uzmanlarımıza götürmeliyiz. 183 hattını arayabiliriz, UCİM'i arayabiliriz, savcılıklara gidebiliriz. Çocuklar için bu konuda çok büyük bir çalışma ağı var. Bu yüzden toplum bilinçlenirse çocuklar huzurlu olur" dedi.

"6 kız çocuğumuz fitili ateşledi"

6 yıl önce İzmir Menderes'te öğrencilere cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayan ve ABD Dışişleri Bakanlığının, "Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü"nü First Lady Melanie Trump'ın elinden alan Özkan, "Menderes'te 6 kız çocuğumuz fitili ateşledi. Onlar kahraman çocuklar. ve o fitil, bugün 55 bin kişiyi buldu. 66 ilde yapılandı ve bugün İzmir'de merkezimizi de açıyoruz. Bu mücadeleye çocuklar mutlu olana kadar devam edeceğiz. Onlar için hep birlikte çaba harcayacağız" dedi. Özkan, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

"Çocuk, çocukluğunu yaşamalı"

Ünlü oyuncu Ezgi Mola da, merkezin açılışına katılan davetliler arasındaydı. Mola, "Artık birilerin bizi duymasını ve bu çocukların çocuk gibi yaşamaya hakkının olduğunu herkesin öğrenmesini istiyoruz. Caydırıcı düzenlemelerin olması gerektiğini, suçluların güle oynaya mahkeme salonundan çıkmasını değil, en ağır cezaları alması gerektiğini söylüyoruz. Bunun ne kadar ciddi bir suç olduğunun tüm toplumun öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Düzenlemeleri bir an önce görmek istiyoruz ki, bu insanlar bunu yapamasın, korksun. Çocuk sadece, okula gidip oyununu oynayıp evine dönmesi gereken ve sadece koşulsuz sevgi ile büyümesi gereken bir insan. Çocuk, çocukluğunu yaşamalı" diye konuştu.

"Keşke burası bir oyun alanı olsaydı"

Gözyaşlarını tutamadığı için konuşmakta güçlük çeken Mola, "Gönül isterdi ki burası bir oyun alanı olsun, çocuklar da sadece özgürce oynamaya gelsin. Keşke eğlenmeye gelebilselerdi. Bir taraftan tabii ki böyle bir gerçek olduğu için o çocuklara faydası olabilsin diye bir merkez kuruluyor ama gönlümden geçen; keşke burası bir oyun alanı olsaydı ve çocuklar da sadece oynamaya gelseydi" sözlerine yer verdi.

"Öncelik eğitim"

Derneğin kurucularından ve merkezin genel başkan yardımcısı Yücel Ceylan da, "Saadet Özkan'ın 2014 yılında verdiği mücadele, 3 yıl önce örgütlenmeye gitti. Saadet öğretmen, bu mücadele ateşini İzmir'de başlatmıştı. Bu yüzden merkezimizi de İzmir'e açmayı uygun bulduk. Bizi eğitim kurtaracak, halkın bilinçlenmesi kurtaracak. Bu yüzden eğitime çok önem veriyoruz" dedi. Merkezin açılışına ayrıca, UCİM'e destek veren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Suat Çağlayan da katılım gösterdi.

Son Dakika | Saadet Öğretmen ve Ezgi Mola'yı ağlatan açılış

Ezgi Mola, İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 19:25

Kaynak: İHA

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