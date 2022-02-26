Son dakika... Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika... Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

26.02.2022 20:53
Son dakika... Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Son dakika haberler... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve partililer, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında kabri başında andı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve partililer, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında kabri başında andı.

Karamollaoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Sunar, Cafer Güneş ve Mustafa Kaya ile Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ve partililerle Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.

Karamollaoğlu ve beraberindeki heyet, Erbakan'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Son dakika... Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

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Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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