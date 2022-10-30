Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu tekrar genel başkan seçildi - Son Dakika
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Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu tekrar genel başkan seçildi

30.10.2022 16:06

Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da yapıldı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, oyların tamamını alarak 3. kez genel başkan seçildi.

Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, 'Kararlıyız, Milletin İktidarında Saadet Var' sloganıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede 1200 kayıtlı delege partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yeni parti yönetimini belirledi.

OYLARIN TAMAMINI ALDI

Saadet Partisi Genel Başkanı'nın yanı sıra kongrede, 75 üyeli Genel İdare Kurulu (GİK) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için de seçim yapıldı. Karamollaoğlu oyların tamamını alarak 3. kez genel başkan seçildi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, geçerli delege oylarının tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçilmiştir." denildi.

LAİKLİK MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Kongrede konuşma yapan Karamollaoğlu'nun laiklikle ilgili açıklamaları dikkat çekti. Karamollaoğlu yaptığı açıklamada "Bizler laiklikten değil sözde laikçilerden, İslam'dan değil ama sözde İslamcılardan. Muhafazakarlığın kendisinden değil muhafazakarlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik." ifadelerini kullandı.

REFERANDUMA KARŞI ÇIKTI

Karamollaoğlu, başörtüsü konusuna ilişkin referandum tartışmalarına da değinerek, "Referandumdan, aileden, kazanımlardan bahsediyorlar. Evlilik yaşı 30'u aşmış, gençler mali imkansızlık nedeniyle evlenemiyor. Yine en başta maddi problemler nedeniyle boşanma oranları da her geçen gün artıyor. Her gün bir başka kadın cinayeti işleniyor. Şiddet, cinayet ve intiharlar almış başını gitmiş, ne konuşuyorsunuz? Temel hak ve özgürlükler, ne zamandan beridir ve hangi mantıkla referandum konusu yapılıyor? Milli ve manevi değerlerimizi nasıl bu kadar hoyratça siyasete malzeme yapabiliyorsunuz? Aileyi darmadağın eden sizler, hangi yüzle aile mefhumunu ağzınıza alabiliyorsunuz? Kazanımlardan bahseden sizler, bunlar üzerinden insanımıza gözdağı veren sizler, neleri kaybettirdiniz bu ülkeye ve bu millete, önce onların hesabını bir verin" dedi.

"85 MİLYONUN KAZANACAĞI BİR DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ"

6'lı masaya ilişkin değerlendirme yapan Karamollaoğlu, ülkenin her bir ferdinin ortak problemlerine çözüm üretmek adına ortak sorumlulukları kuşanarak bir yola çıktıklarını belirterek, "Sadece 6 genel başkan yok. 85 milyon insanımız hep birlikte bu masada oturmaktadır. Asgari ücretlilerimiz, çiftçimiz, esnafımız, memurlarımız, işçiler, emeklilerimiz, açlık ve yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkum edilen milyonlarca insanımızla birlikte oturduk biz bu masaya. Bu masa, kaybedilecek seçimin ardından yaşanacak bir 5 yılın daha ülkemize ve insanımıza neye mal olacağını gayet iyi bilenlerin kurduğu bir masadır. Birileri, algı fabrikalarında sürekli olarak yeni düşmanlar, hainler, teröristler icat edip, toplumu birbirine kırdırmak istiyor. Ancak kaybeden hep Türkiye oluyor, kazananlar ise daima bir avuç zadegan. Bilinsin ki bu devir kapanmıştır artık. 85 milyonun kazanacağı bir dönemi başlatıyoruz" diye konuştu.

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu tekrar genel başkan seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu tekrar genel başkan seçildi - Son Dakika
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