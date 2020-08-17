Son dakika! Saadet Partisinden İzmir'de toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemine tepki - Son Dakika

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemine ilişkin, "İzmir'in tek ulas¸ım ayrıcalıgˆı olan uygulamanın kaldırılması yanlıs¸ olmus¸tur. I·zmirlileri zorlayan bir karar olmus¸tur. Bas¸kan Tunc¸ Soyer'in go¨revi I·zmirliyi magˆdur etmek degˆil, I·zmir'e hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Erduran yaptığı yazılı açıklamada, toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemiyle İzmirlilerin sırtına ekstra yük bindiğini belirterek belediyeye tepki gösterdi.

Pandemi nedeniyle aylardır büyük ekonomik kayıplar yaşandığını ifade eden Erduran, bu şartlarda yarar sağlayan bir uygulamanın iptal edildiğini dile getirdi.

Erduran şunları kaydetti:

"I·zmir Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kanı Tunc¸ Soyer sec¸im vaatlerinde bu uygulamanın devam edecegˆini belirtmis¸ti. Bu s¸ekilde daha bir yılda vaadinden do¨nmu¨s¸ oluyor. Ulas¸ım sisteminde daha o¨nce yapılan degˆis¸iklik ile uzun hat otobu¨sleri kaldırılmıştı. Yani I·zmirliler bir yere ulas¸ım sagˆlarken iki ya da u¨c¸ arac¸ degˆis¸tirmeye mahkum edildi. Bu sisteme gelen eles¸tirilere ise 'nasıl olsa aktarmalar u¨cretsiz' savunması yapıldı. S¸imdi 90 dakikayı kaldırıyorsunuz. Aktarmasız is¸ine gidemeyen bunca insan ne yapacak? Ulas¸ıma nasıl para yetis¸tirecek? I·zmir halkına verilen olumlu bir hak geri alınmıs¸tır. Ulas¸ım u¨zerinden vatandas¸a yu¨klenilmis¸tir. Degˆis¸ikligˆe sosyal medyada bu¨yu¨k tepki go¨sterildi ve paylas¸ımlar gu¨ndemin ilk sıralarına oturdu. Buna ragˆmen I·zmirlilerin c¸agˆrılarına kulak tıkandı."

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, AK Parti ve MHP'li üyelerin red oyuna karşılık 1 Eylül'den geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşımda 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasını, ikinci ve üçüncü binişlerden ise 50 kuruş ücret alınmasını kararlaştırmıştı.