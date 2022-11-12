Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57'de Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VİDEO'LU MESAJ GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Depremi'nin 23. yılında saat 18.57'de Türkiye geneli ile KKTC'de yapılacak "Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı" dolayısıyla video mesaj yayınladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının detayları şöyle:

"Bilim insanlarımız bölgemizdeki önemli fay hatlarının üzerinde yer alan ülkemizde büyük depremlerin yaşanma ihtimalinin giderek arttığı konusunda fikir birliği içindedir. Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir. Ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız dersler ışığında yaptığımız hazırlıklarla hamdolsun artık hiçbir afette vatandaşlarımızın 'nerede bu devlet' diyen feryadını duymuyoruz.

"3 KADEMEDEN OLUŞMAKTADIR"

Bu çerçevede AFAD bünyesinde oluşturduğumuz bütünleşik afet yönetim stratejimiz, afet öncesi hazırlık ve risk azaltma, afet anında müdahale, afet sonrası iyileştirme olmak üzere 3 kademeden oluşmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları çerçevesinde toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile şehirlerimizi afete karşı dirençli hale getiriyoruz"

Afet anındaki etkin yönetimle vatandaşlara kısa sürede ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının hızla gerçekleştirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afet sonrası iyileştirme stratejimizle de yıkılanın yerine çok daha iyisini koyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz afet öncesi hazırlıklarınızla, afet anındaki doğru davranışlarınızla, afet sonrasındaki sabrınızla her şeyin merkezinde sizler varsınız"

"HEP BERABER KAZANACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında, 2020 yılının Afetlere Hazırlık Yılı, 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ve 2022 yılının ise Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini kaydederek, "Geçen sene çeşitli eğitim materyalleri ile 57 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık. Bu yıl ise şu ana kadar 94 bin 207 tatbikatla hazırlık seviyelerimizi test ettik. Bugün de Düzce depreminin olduğu gün ve saatte yani 12 Kasım saat 18.57'de 81 ilimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel bir tatbikat yapıyoruz.

"ÖMRÜMÜZE ÖMÜR KATACAK BİR DENEYİM KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Sizlerden beklentimiz tatbikata gönüllü şekilde katılarak kendinizin ve çevrenizin reflekslerini muhtemel bir depreme göre test etmenizdir. Bu tatbikata ayıracağımız birkaç dakikayla hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum. Saatlerimizin 18.57'yi göstermek üzere olduğu şu anda sizleri 'afet bilgisi eşittir hayat bilgisi' anlayışıyla 'çök-kapan-tutun' diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum"

SMS GÖNDERİLDİ

Beklenen gün geldi, gözler saat 18.57'ye çevrildi. AFAD son birkaç gündür vatandaşlara tatbikat mesajı gönderirken radyo, televizyon ve camilerden duyurular yapıldı.

"PANİK OLMASIN DİYE SİREN KULLANMAYACAĞIZ"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak ve herkesin katılabileceği "çök kapan tutun" tatbikatına ilişkin, "Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşacağız." dedi.