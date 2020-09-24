Son Dakika | Sabancı Ventures, ilk yatırımını yaptı - Son Dakika

Son Dakika | Sabancı Ventures, ilk yatırımını yaptı

Son dakika habere göre Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu (Sabancı Ventures), ilk yatırımını 2017 yılında giyilebilir teknolojiler geliştirmek üzere kurulan yerli bir girişim olan Thread In Motion'a yaptı.

Son Dakika | Sabancı Ventures, ilk yatırımını yaptı, System.String[]

Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu (Sabancı Ventures), ilk yatırımını 2017 yılında giyilebilir teknolojiler geliştirmek üzere kurulan yerli bir girişim olan Thread In Motion'a yaptı.

Sabancı Holding'ten yapılan açıklamaya göre şirket, Sabancı Ventures aracılığıyla ilk yatırımını gerçekleştirdi.

Sabancı Ventures, 2017 yılında giyilebilir teknolojiler geliştirmek üzere kurulan yerli bir girişim olan Thread In Motion'ın hissedarı oldu.

Verilen bilgiye göre, otomotiv, perakende, lojistik, e-ticaret gibi sektörlere özel operasyonel verimliliği artıran çözümler sunan Thread In Motion, geliştirdiği akıllı eldiven ürünü ile endüstriyel ortamlarda ergonomik, hızlı ve izlenebilir bir sistem kurmayı amaçlıyor.

Thread In Motion, halen Kordsa, Brisa ve Carrefoursa gibi Sabancı Topluluğu şirketlerine de hizmet veriyor.

"Sabancı Ventures önümüzdeki günlerde de yatırımlarına devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, dünyadaki yeni ekonomik düzenin teknoloji ve inovasyon temelinde yükseldiğini belirterek, kendilerinin de iş yapış şekillerini her alanda bu düzene göre yeniden tanımladıklarını bildirdi.

Sabancı Ventures girişiminin, bu alandaki vizyonunun en somut göstergesi olduğunu aktaran Alper, şunları kaydetti:

"Teknolojik inovasyonlara ve gelişmelere erken erişim kazanmanın yanı sıra çevik ve teknolojiye dayalı büyüme platformları oluşturmak amacıyla kurduğumuz Sabancı Ventures önümüzdeki günlerde de yatırımlarına devam edecek. Özellikle nesnelerin interneti, yapay zeka, yeni malzeme teknolojileri, sürdürülebilirlik, enerji, mobilite ve siber güvenlik gibi alanlara odaklanacak Sabancı Ventures bünyesinde, bu yıl en az bir yatırımı daha sonuçlandırmayı hedefliyoruz.

Thread In Motion'a yaptığımız yatırım, Sabancı Ventures'ın ilk yatırımı olması açısından büyük önem taşıyor. Bu tür yatırımlarla yeni nesil şirketleri desteklemesi, ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin önünü açacak; kalıpların dışına çıkıp fark yaratmayı, hayal gücünü günümüz dünyasının gerçekliğine uyarlamayı başaran Türk gençlerine büyük cesaret verecektir."

Sabancı Topluluğu'nun, Sabancı Ventures bünyesinde gerçekleştirilecek yatırımlarla birlikte sadece finansal yatırımcı olmayacağını, aynı zamanda stratejik bir ortak olarak şirketlerin geleceğine yön vereceğini ifade eden Alper, Sabancı Holding olarak, Sabancı Ventures aracılığıyla yeni girişimleri ve büyümeye hazırlanan yeni nesil oluşumları, Sabancı ekosistemine dahil ederek büyüme yolculuklarını hızlandırma hedefinde olduklarını bildirdi.

Alper, Sabancı Holding'in uluslararası network'ünün, Sabancı Ventures portföy şirketlerinin küresel pazarlara ulaşımına da önemli destek sunacağını aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ak Portföy tarafından Sabancı Holding'in büyüyen girişimlere yatırım yapması amacıyla özel ve kapalı bir fon olarak kurulmuş olan Sabancı Ventures girişim fonu, kurumsal girişim sermayesi alanında ülkemiz için atılan çok önemli bir adım. Sabancı Holding'in yatırım gücü ve farklı sektörlerdeki birikiminin yanında Ak Portföy'ün girişim sermayesi fonlarındaki tecrübesinin birleşimi ile ortaya çıkan bu platform, ülkemiz ekonomisine büyük değer katacaktır."

Verilen bilgiye göre, SPK onay sürecini Nisan 2020'de tamamlayan Sabancı Ventures, 30 milyon dolar toplam fon büyüklüğüne sahip bulunuyor.

Sabancı Ventures, ticarileşmesini tamamlamış girişimlere büyüme amaçlı olarak 500 bin dolar ile 4 milyon dolar arasında değişen tutarlarda yatırım yaparak, hissedar olmayı hedefliyor.

Sabancı Holding, Yatırım, Ticaret, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Sabancı Ventures, ilk yatırımını yaptı - Son Dakika Ekonomi

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