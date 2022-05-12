ŞADIRVANDA ABDEST ALIRKEN CEKETİNDEKİ ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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ŞADIRVANDA ABDEST ALIRKEN CEKETİNDEKİ ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA

12.05.2022 13:15

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, cami avlusundaki şadırvanda abdest alan, emekli öğretmen Ömer Ak'ın askıdaki ceketinden 4 çeyrek altının çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, cami avlusundaki şadırvanda abdest alan, emekli öğretmen Ömer Ak'ın askıdaki ceketinden 4 çeyrek altının çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Merkez Dervişiye Camii'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Ömer Ak, kuyumcudan 4 çeyrek altın aldı. Kuyumcu dükkanından çıktıktan sonra namaz kılmak için camiye gelen Ak, şadırvanda abdest alırken, altınların cebinde olduğu ceketini askıya astı. Bu sırada takip eden hırsızlık şüphelisi, şadırvanda abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp, Ak'ın ceketinin yanına astı. Şüpheli, el çabukluğuyla Ak'ın ceketinin cebinde bulunan, içinde 4 çeyrek altının olduğu kutuyu alarak, kendi ceketinin cebine koydu. Şüpheli, daha sonra abdest almadan camiden ayrıldı. Namazdan çıkınca ceketini kontrol ettiğinde altınların olmadığını fark eden Ak, polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, caminin güvenlik kamerası kaydını incelediğinde hırsızlık şüphelisini belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı.

ŞADIRVANDA ABDEST ALIRKEN CEKETİNDEKİ ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA
ŞADIRVANDA ABDEST ALIRKEN CEKETİNDEKİ ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA
ŞADIRVANDA ABDEST ALIRKEN CEKETİNDEKİ ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA
ŞADIRVANDA ABDEST ALIRKEN CEKETİNDEKİ ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA
ŞADIRVANDA ABDEST ALIRKEN CEKETİNDEKİ ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA
ŞADIRVANDA ABDEST ALIRKEN CEKETİNDEKİ ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA
ŞADIRVANDA ABDEST ALIRKEN CEKETİNDEKİ ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA
ŞADIRVANDA ABDEST ALIRKEN CEKETİNDEKİ ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA
ŞADIRVANDA ABDEST ALIRKEN CEKETİNDEKİ ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA
ŞADIRVANDA ABDEST ALIRKEN CEKETİNDEKİ ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA

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Son dakika haberi! GAZİANTEP - Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında Son dakika haberi! GAZİANTEP - Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında Köpeğini motosikletin arkasına bağlayıp koşturdu; o anlar kamerada Köpeğini motosikletin arkasına bağlayıp koşturdu; o anlar kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞADIRVANDA ABDEST ALIRKEN CEKETİNDEKİ ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞADIRVANDA ABDEST ALIRKEN CEKETİNDEKİ ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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