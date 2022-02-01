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Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANI KAMERADA - Son Dakika

Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANI KAMERADA

01.02.2022 17:40

Son dakika haberler... SUNUCU Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na düzenlenen saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SUNUCU Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na düzenlenen saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor. Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor. Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor.

Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANI KAMERADA
Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANI KAMERADA
Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANI KAMERADA

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANI KAMERADA - Son Dakika
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