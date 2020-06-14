Son Dakika: Safranbolu'da kaportacı alev alev yandı - Son Dakika

Safranbolu'da kaportacı alev alev yandı

Vatandaşlar yangında çatı katında bulunan hayvanlar için seferber oldu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaportacı dükkanının çatı katında yangın çıktı. Esnafların söndürmeye çalıştığı yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Safranbolu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ali Çelik'e ait kaporta dükkanının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildi. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan Mertcan Akgün'e ait iş yerinin çatı katına da sıçradı.

'Vatandaşlar çatı katındaki hayvanlar için seferber oldu'

Çatı katında bulunan kuş ve kediler için vatandaşlar seferber olurken, yangında taklacı güvercinler ile civcivler telef olduğu öğrenildi. Öte yandan dükkan içerisinde bulunan araçlar dışarıya çıkartıldı. Esnafın yangın tüpü ve hortumlarla söndürmeye çalıştığı yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni için inceleme çalışması başlatıldı.